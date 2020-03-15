لبنان يعلن حالة الطوارئ الطبية بسبب خطر كورونا

وكالات

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم الأحد، حالة الطوارئ الطبية في بلاده، بسبب خطر فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأكد عون، أنه لن يتهاون مطلقًا في تأمين الحماية اللازمة من فيروس كورونا المستجد لأي مواطن ومقيم في لبنان.

وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمين عام المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اللواء الركن محمود الأسمر، حيث قال "إن المجلس قرر الطلب من الحكومة إعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورنا وفق ما يمليه الدستور اللبنانية".

وأضاف ميشال عون أنه تم اتخاذ تدابير مشددة من أجل مكافحة كورونا، وأن الإجراءات ستعلن قريبًا.

وصرح بأن التدابير المتخذة كانت سريعة وأن لبنان كان سباقًا في اتخاذها بالمقارنة مع دول أخرى، وقال: "لقد كانت التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد".

وأوضح الرئيس عون أنه وفي الأسابيع الماضية لم تتقاعس الدولة عن المواجهة، وأن مختلف القطاعات الصحية تجندت للوقاية من فيروس كورونا.