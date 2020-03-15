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فرنسا: ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى 5400 مصابًا و120 وفاة

10:01 م الأحد 15 مارس 2020
فرنسا: ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى 5400 مصابًا و120 وفاة

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) إلى 5400 مصابًا، وارتفاع الوفاة إلى 120 حالة وفاة، اليوم الأحد، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة البيئة الفرنسية أن بلادها تتخذ خطوات للحد من رحلات القطارات والحافلات والطائرات ذات المسافات الطويلة، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتقول الوزيرة إليزابيث بورن إن السفر لمسافات طويلة يجب أن يقتصر على ما هو ضروري للغاية، لكنها تضيف أنه لن يكون هناك وقف "صارم وكامل" لمثل هذه الرحلات.

ومن المقرر أن تشغل الشركة الوطنية للسكك الحديدية "SNCF" سبعة خطوط للقطارات فقط من أصل 10 خطوط قطارات اعتبارا من غد الاثنين، بينما يعمل مترو باريس بطاقة 80% فقط. وسوف تنخفض العمليات تدريجيا بشكل أكبر.

وتقول الحكومة إن محطات الوقود سوف تستمر في العمل كالمعتاد، مع الوعد بعدم نقص في الوقود.

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