السويد تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت سلطات الصحة في السويد اليوم الأحد وفاة ثالث حالة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).

وذكرت إدارة إقليم ستوكهولم في بيان أن المريض المسن كان قد تم إدخاله مستشفى جامعة كارولينسكا لإصابته بحالة حادة، لكن لم يتم إيداعه غرفة العناية المركزة.

وقالت هيئة الصحة العامة السويدية إنها سجلت 992 حالة إصابة بفيروس كورونا اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش).

ويزيد الرقم عن 924 حالة إصابة والمسجلة يوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.