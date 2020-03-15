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السعودية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بينهم مصري

09:29 م الأحد 15 مارس 2020
السعودية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بينهم مصري

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بينهم مواطن مصري؛ ليرتفع الإجمالي إلى 118 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصنفت منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالميًا، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفًا في 149 دولة وإقليمًا، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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