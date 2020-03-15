مسقط تحظر دخول غير العمانيين باستثناء مواطني مجلس التعاون الخليجي

وكالات:

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، إن سلطنة عمان ستعلق دخول غير العمانيين إلى أراضيها من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبارا من يوم الثلاثاء، في إطار الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

كما أمرت الحكومة، وفقًا لوكالة رويترز، بتعليق صلوات الجمعة، وحظر المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزواج والجنازات، وإغلاق الحدائق العامة.

وكانت السلطات العمانية، أعلنت السبت، تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية مدة شهر، للحد من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "اللجنة العليا للتعامل مع كورونا في السلطنة، قررت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من الأحد، ولمدة شهر".

والجمعة، قالت وزارة الصحة إن عدد إصابات كورونا في البلاد وصلت 20.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "18 حالة من الإصابات مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر لإيطاليا، وجارٍ التقصي الوبائي عن الحالة الأخيرة".