إيطاليا تدرس إجراءات جديدة بشأن الضرائب والبطالة بسبب كورونا

روما - (د ب أ):

تدرس الحكومة الإيطالية حزمة جديدة من الإجراءات، من بينها زيادة الإنفاق على قطاعها الصحي المتضرر، وتغطية حالات التسريح غير العادية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب مسودة مرسوم اطلعت عليه وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.

وينص مشروع القرار القابل لإجراء تعديلات عليه قبل تبنيه : تعزيز الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، واتخاذ إجراءات لتغطية حالات التسريح الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، وربما تغطية فترة تسعة أسابيع، ودفع مبالغ لتعويض تكاليف رعاية الأطفال، وتأجيل بعض المهل الضريبية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وتعليق أقساط الرهن العقاري بالنسبة لبعض العمال، بما في ذلك الأقساط التلقائية، كذلك تقديم تمويل إضافي لقطاع شركات الطيران في أعقاب انهيار حركة السفر.

كما يسمح المرسوم للشركات بأن تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية فعليا لفترة ممتدة حتى فصل الصيف.

وقالت بلومبرج إن رئيس مجلس الوزراء جيوزيبي كونتي يسعى لاتفاق على الخطة بعد يوم من توقيع ممثلي الأعمال والنقابات العمالية على اتفاق من أجل حماية العمال في محاولة للإبقاء على جزء من الإنتاج والتشغيل.

ورفض مكتب رئاسة الوزراء التعليق.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة إنها على استعداد لإنفاق ما يصل إلى 25 مليار يورو على إجراءات تحفيزية من أجل مساعدةاقتصاد تضرر جراء حالة الإغلاق على مستوى البلاد.

وتعد إيطاليا ثاني أكبر دولة على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بتسجيل أكثر من 15 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة أكثر من ألف شخص.