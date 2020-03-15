في 24 ساعة.. إيطاليا تسجل 252 وفاة جديدة بسبب كورونا



وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، تسجيل 252 وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في منطقة لومبارديا شمالي إيطاليا، اليوم الأحد.

وأوضحت السلطات الصحية، أنه بذلك ارتفع أعداد الوفيات بسبب الفيروس القاتل، إلى 1218 حالة.

أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس السبت، أنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة أنها أوقفت جميع رحلات القطارات الليلية، لكنها لن تستطيع إغلاق جميع وسائل النقل.

وشددت الحكومة على ضرورة اقتصار السفر للخارج على الضرورة فقط، ودعت المواطنين إلى تفادي التحركات غير الضرورية.