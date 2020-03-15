أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة أجور الموظفين تعليق الدارسة أسعار الذهب فيروس كورونا الطقس منخفض التنين سد النهضة تعليق العمرة

في 24 ساعة.. إيطاليا تسجل 252 وفاة جديدة بسبب كورونا

07:07 م الأحد 15 مارس 2020
في 24 ساعة.. إيطاليا تسجل 252 وفاة جديدة بسبب كورونا

إيطاليا تسجل 252 وفاة جديدة بسبب كورونا


وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، تسجيل 252 وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في منطقة لومبارديا شمالي إيطاليا، اليوم الأحد.

وأوضحت السلطات الصحية، أنه بذلك ارتفع أعداد الوفيات بسبب الفيروس القاتل، إلى 1218 حالة.

أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس السبت، أنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة أنها أوقفت جميع رحلات القطارات الليلية، لكنها لن تستطيع إغلاق جميع وسائل النقل.

وشددت الحكومة على ضرورة اقتصار السفر للخارج على الضرورة فقط، ودعت المواطنين إلى تفادي التحركات غير الضرورية.

وفيات كورونا فيروس كورونا ايطاليا

الخبر التالى:

نيويورك تسجل ثالث حالة وفاة بسبب كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد

إعلان

إعلان