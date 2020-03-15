ترودو: كندا لا تستبعد إغلاق الحدود لمكافحة كورونا

وكالات:

قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الأحد، إنه لا يستبعد إغلاق الحدود أو إجبار القادمين من دول أجنبية على العزل الذاتي للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووفقَا لوكالة رويترز اليوم الأحد، ردًا على سؤال عما إذا كانت كندا ستغلق حدودها في وجه القادمين من أوروبا أو الولايات المتحدة قال ترودو للتلفزيون الكندي "لا نستبعد أي شيء".

وسجلت كندا 249 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن وتوفي شخص واحد.