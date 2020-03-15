هولندا تغلق جميع المدارس في البلاد بسبب كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الهولندية، إغلاق جميع المدارس في البلاد، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

أعلنت هيئة الصحة العامة الهولندية، أن البلاد سجلت 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 959 حالة إصابة.

وأعلنت هولندا عن 10 حالات وفاة منذ بدء تفشي المرض.