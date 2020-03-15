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الجيش اليمني يعلن مقتل 12 عنصرًا من مسلحي الحوثيين

05:14 م الأحد 15 مارس 2020
الجيش اليمني يعلن مقتل 12 عنصرًا من مسلحي الحوثيين

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل 12 عنصرا من مسلحي الحوثيين في محافظتي الحديدة، والجوف.

وقالت القوات المشتركة في بيان صحفي، إن ستة من عناصر مليشيات الحوثي لقوا صرعهم إثر تصدي القوات المشتركة لهجوم فاشل في التحيتا جنوب الحديدة (غربي البلاد).

وأكد البيان، أن القوات المشتركة "أجبرت المليشيات على التراجع والفرار مخلفة وراءها خسائر فادحة في العتاد والأرواح بعد المعارك العنيفة التي دارت بين الطرفين".

واتهم البيان، مليشيا الحوثي بالسعي إلى اختراق الهدنة الأممية بشكل يومي في مختلف جبهات القتال.

وفي محافظة الجوف، وسط البلاد، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن ستة من عناصر مليشيات الحوثي قتلوا في كمين مسلح، شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وبحسب المركز، فقد نصب رجال الجيش كمينا محكمًا ضد مجموعة من عناصر المليشيات "ما أدى إلى مقتل منهم وأسر آخرين ومصادرة الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزته".

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين منذ أكثر من شهر في عدد من المحافظات اليمنية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في كلا الجانبين.

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