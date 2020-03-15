وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد جاهزية الجيش في ظل أزمة فيروس كورونا

برلين - د ب أ):

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور أنها ترى أن جاهزية الجيش الألماني مضمونة أيضا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقالت كرامب-كارنباور لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "نخطط على جميع المستويات أن يكون بإمكاننا تغطية جميع النطاقات الحساسة بشكل أمن".

وأضافت: "استدعينا جنود الاحتياط أيضا للتو من أجل تقديم الدعم في مستشفيات الجيش الألماني والإسعافات الأولية.".

وأوضحت كرامب-كارنباور أنه كان هناك حتى مساء أول أمس الجمعة 120 حالة اشتباه مبررة و18 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل صفوف الجيش الألماني.

وبغض النظر عن فيروس كورونا المستجد، دعت الوزيرة الاتحادية إلى رفع ميزانية الدفاع الألمانية، وقالت للصحيفة إن وزير المالية أولاف شولتس تعهد بذلك أيضا، مضيفة أن التحديات على نطاقي السياسة الخارجية والسياسة الأمنية ستستمر في الزيادة، وقالت: "يجب تكييف قدرات الجيش الألماني على ذلك".

ومن جانبه دعا ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، للاستعانة بالجيش الألماني في مواجهة انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر.

وقال زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية : "يتعين علينا التفكير في إشراك الجيش الألماني بشكل أقوى. يتعين عليه مساعدة الممرضين والأطباء والمعامل داخل المستشفيات التابعة له... يعد ذلك أمرا لا غني عنه في ظل هذه الأزمة".

تجدر الإشارة إلى أن الحزب البافاري يشكل مع حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي الاتحاد المسيحي في ألمانيا الذي يكون الائتلاف الحاكم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.