روسيا.. تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

موسكو - أ ش أ

أعلن المركز الروسي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين في روسيا حتى الآن إلى 63 شخصا.. حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك اليوم أن مختبراتها أجرت خلال أمس السبت حوالي 10 آلاف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.