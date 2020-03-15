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روسيا.. تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

04:46 م الأحد 15 مارس 2020
روسيا.. تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

مريض فيروس كورونا

موسكو - أ ش أ

أعلن المركز الروسي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين في روسيا حتى الآن إلى 63 شخصا.. حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك اليوم أن مختبراتها أجرت خلال أمس السبت حوالي 10 آلاف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.

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