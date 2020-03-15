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السعودية: تعافي ثالث حالة من المصابين بكورونا في المملكة

04:38 م الأحد 15 مارس 2020
السعودية: تعافي ثالث حالة من المصابين بكورونا في المملكة

تحليل فيروس كورونا

الرياض - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعافي ثالث حالة من المصابين بفيروس كورونا في المملكة، وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمجمع الدمام الطبي، حيث استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، وأثبت الفحص المخبري خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حاليا بصحة وقد خرج من المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن الصحة دعت المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة (937) للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وذلك على مدار الساعة.. مناشدة الجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم إلى المملكة.

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وزارة الصحة السعودية فيروس كورونا السعودية العزل الطبي الرياض

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