ألمانيا: 2100 إصابة مؤكدة بكورونا في ولاية شمال الراين فيستفاليا

دوسلدورف (ألمانيا)- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية شمال الراين-فيستفاليا الألمانية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بها،إلى 2100 حالة.

ووصل أن عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في الولاية حتى أمس السبت إلى 1636 حالة، أي أقل بإجمالي 464 حالة عن اليوم.

وتظل مقاطعة هاينسبرج التي تضم 650 حالة إصابة مؤكدة، المنطقة الأكثر إصابة بالمفيروس في الولاية.

وبلغ عدد حالات الإصابة بمدينة آخن بالولاية التي تقع بغرب ألمانيا 140 حالة.

وبلغ عدد حالات الإصابة في مدينة كولونيا التي تعد أكبر مدينة بولاية شمال الراين-فيستفاليا 129 حالة.