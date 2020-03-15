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العراق: فرض حظر تجوال بمحافظة كربلاء لتطهيرها من كورونا

02:47 م الأحد 15 مارس 2020
العراق: فرض حظر تجوال بمحافظة كربلاء لتطهيرها من كورونا

اجراءات وقائية ضد كورونا في العراق

بغداد - أ ش أ

أعلن محافظ كربلاء بالعراق نصيف الخطابي، اليوم الأحد، فرض حظر على التجوال لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الساعة السابعة من صباح غد الاثنين، للقيام بحملة تعقيم في المحافظة الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

وقال خطابي ـ حسبما أفادت قناة "السومرية" الإخبارية ـ "إنه سيتم تعقيم كافة المؤسسات والأماكن العامة والمدارس في المحافظة بشكل كامل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد".

وشدد على ضرورة استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات، حتى تتمكن السلطات من معرفتهم، وذلك عقب إصابة البعض منهم بفيروس كورونا وإخفائهم معلومات تفيد بأنهم عائدون من خارج البلاد.

يأتي هذا عقب إعلان مصدر في محافظة كربلاء تسجيل سادس إصابة بفيروس كورونا لرجل قادم مؤخرًا من إيران.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أهابت بالجميع، في وقت سابق، الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة، فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية، منعا من انتقال فيروس كورونا في البلاد.

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العراق حظر تجوال محافظة كربلاء فيروس كورونا

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