ارتفاع الإصابات بكورونا في ماليزيا إلى 428 حالة

كوالالمبور- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الماليزية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى الضعف تقريبا، ليصل إلى 428 ، حيث تأكدت 190 حالة إصابة جديدة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضافت الوزارة أن "معظم الحالات الجديدة" مرتبطة بطقوس دينية إسلامية أقيمت في ضواحي كوالالمبور في أواخرفبراير الماضي، حضره حوالي 15 ألف شخص. وظهرت الحالات المرتبطة بالحدث أولا في بروناي الأسبوع الماضي ثم في سنغافورة، التي سجلت حتى الليلة الماضية 212 حالة لفيروس كورونا.

وناشدت وزارات الصحة في الدول الثلاث الأشخاص الذين حضروا الحدث بالمضي قدما لإجراء فحوص وتقديم معلومات بشأن من اتصلوا بهم والسفر.

والزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم الأحد في ماليزيا حتى الآن هي الأعلى يوميا، التي تسجل في رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) التي تضم 10 دول منذ بدء التفشي.

وتمثل ماليزيا وسنغافورة أكثر من نصف حالات الإصابة المسجلة في مختلف أنحاء آسيان، على الرغم من أنها تضم أقل من 40 مليون من سكان المنطقة الذين يبلغ عددهم 654 مليون نسمة.