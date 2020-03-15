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سنغافورة توسع نطاق قيود السفر لوقف تفشي كورونا

01:46 م الأحد 15 مارس 2020
سنغافورة توسع نطاق قيود السفر لوقف تفشي كورونا

أرشيفية

كوالالمبور- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الأحد عن قيود جديدة على السفر، في محاولة أخيرة لكبح تفشي فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19".

وسوف يتم إصدار إشعار "البقاء في المنزل" لمدة 14 يوما لجميع الأشخاص الذين يدخلون الدولة المدينة قادمين من الدول التسعة الأخرى أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي تكتل إقليمي، وكذلك من بريطانيا واليابان وسويسرا.

وأضاف وزير التنمية الوطنية لورانس وونج أن الإجراءات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين الساعة 11:59 مساء (15:59 بتوقيت جرينتش)، لا تنطبق على الحدود البرية بين ماليزيا وسنغافورة، والتي يمر عبرها ما يقدر بنحو 300 ألف شخص يوميا، ينتقل الكثيرون منهم من جنوب ماليزيا إلى سنغافورة للعمل.

وأعلنت سنغافورة، التي سجلت 212 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي أن الأجانب الذين سافروا عبر فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا خلال الـ 14 يوما الماضية لن يُسمح لهم بالدخول أو العبور، اعتبارا من 15 مارس.

فيروس كورونا وزارة الصحة السنغافورية كوالالمبور سنغافورة

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