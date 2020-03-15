العراق: عُطلة رسمية في بغداد لمدة 3 أيام لمواجهة كورونا

بغداد- (د ب أ):

أعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، الأحد، منح عطلة رسمية لدوائر المحافظة بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، واستثنى دوائر الصحة والأجهزة الأمنية والخدمية.

وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماعا موسعا لكبار مسؤولي المحافظة، أشار المحافظ إلى أن "منح العطلة يأتي كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا"، داعيا المواطنين إلى "البقاء في منازلهم وعدم الخروج أو التنقل إلا في الضرورة القصوى".

وفيما يخص الزيارات الدينية في شهر رجب، أشار العطا إلى أن العتبات المقدسة ستتخذ قرارات بهذا الشأن، داعيا أصحاب المواكب الحسينية إلى "ممارسة دور توعوي بمخاطر الفيروس والوباء".