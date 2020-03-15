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الجزائر: تسجيل رابع وفاة بكورونا.. وارتفاع الإصاابت إلى 48

01:40 م الأحد 15 مارس 2020
الجزائر: تسجيل رابع وفاة بكورونا.. وارتفاع الإصاابت إلى 48

فحص فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

كشفت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى أربع حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي نشرته جريدة "النهار" الجزائرية، الأحد، إن حالة الوفاة الرابعة تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 84 سنة من ولاية البليدة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48 حالة.

الجزائر فيروس كورونا وزارة الصحة الجزائرية

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