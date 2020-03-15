إيران تعلن تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

طهران - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 113 حالة وفاة جديدة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد في غضون الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور قوله " إن الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في إيران ارتفعت بواقع 1260 حالة جديدة لتصل إلى 13989 بعد أن كانت عند مستوى 12729 أمس، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 4790 حالة ووصل عدد المتوفين 724 شخصا.

ودعت وزارة الصحة كل المواطنين إلى عدم السفر خلال عطلة عيد النوروز (رأس السنة الإيرانية) خاصة إلى مدينة مشهد، مشددة على ضرورة الالتزام بالمنازل لردع انتشار المرض.

ويعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد الوفيات جراء الفيروس في إيران، بعد أن سجلت في البلاد 97 حالة في الحصيلة السابقة الصادرة أمس السبت.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدد من المسؤولين الحكوميين بهذه السلالة، بينهم وزيران.