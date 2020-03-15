ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" في إسرائيل إلى 200 حالة

غزة - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في إسرائيل إلى 200 حالة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن من بين تلك الحالات 157 مريضاً على الأقل في المستشفيات، وخمسة جارٍ إدخالهم المستشفى، في حين يخضع 34 آخرين للعلاج في المنزل، كما تماثل أربعة مرضى للشفاء .

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - في مؤتمر صحفي - أن السلطات ستغلق جميع مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية لمدة خمسة أسابيع على الأقل، في إطار سلسلة من الإجراءات الصارمة الجديدة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف نتنياهو أنه يُستثنى من الحظر محال "السوبر ماركت" والصيدليات ومحطات الوقود، كما تقرر حظر جميع التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها على 10 أشخاص.