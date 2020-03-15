أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق الدارسة الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" في إسرائيل إلى 200 حالة

01:25 م الأحد 15 مارس 2020
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" في إسرائيل إلى 200 حالة

أرشيفية

غزة - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في إسرائيل إلى 200 حالة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن من بين تلك الحالات 157 مريضاً على الأقل في المستشفيات، وخمسة جارٍ إدخالهم المستشفى، في حين يخضع 34 آخرين للعلاج في المنزل، كما تماثل أربعة مرضى للشفاء .

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - في مؤتمر صحفي - أن السلطات ستغلق جميع مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية لمدة خمسة أسابيع على الأقل، في إطار سلسلة من الإجراءات الصارمة الجديدة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف نتنياهو أنه يُستثنى من الحظر محال "السوبر ماركت" والصيدليات ومحطات الوقود، كما تقرر حظر جميع التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها على 10 أشخاص.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا إسرائيل غزة وزارة الصحة الإسرائيلية

الخبر التالى:

إيران تعلن تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالنسب والأرقام.. وزير المالية يعلن زيادة أجور الموظفين من أول يوليو