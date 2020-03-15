إندونيسيا تغلق المدارس لمواجهة كورونا

جاكرتا- (د ب أ):

أصدرت السلطات الإندونيسية أوامرها، الأحد، بإغلاق المدارس في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات احتواء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي تشمل إصابة وزير النقل.

وأفادت وكالة بلوميرج نقلا عن وسائل إعلام محلية بأن الآلاف من المدارس في أقاليم جاوة الغربية وجاوة الوسطى وبانتين وبالي سوف تبقى مغلقة بالإضافة إلى المدراس في العاصمة جاكرتا لمدة أسبوعين على الأقل.

وأضافت بلومبرج أن السلطات سوف تراجع قرار الاغلاق دوريا لتحديد ما إذا كان يجب تمديده لما بعد آذار/مارس الجاري.

وطالبت الحكومة المواطنين بالهدوء والحد من أنشطتهم الاجتماعية.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مؤتمر صحفي متلفز اليوم الأحد " حان وقت العمل من المنزل والدراسة من المنزل والصلاة من المنزل".

ويشار إلى أن إندونيسيا سجلت 83 حالة إصابة جديدة منذ الجمعة، ليبلغ إجمالي الحالات 117 حالة، من ضمنها خمس حالات وفاة.

وكان مسؤول إندونيسي أعلن أمس السبت، إصابة وزير النقل في البلاد، بودي كاريا صمدى، بفيروس كورونا المُستجد.

وقال أمين شؤون الدولة، براتيكنو، إن صمدى يعالج حاليا في مستشفى الجيش المركزي بالعاصمة جاكرتا.

وقال ويدودو إن وزراءه خضعوا لفحوص فيروس كورونا، مضيفا أنه سوف يخضع للفحص اليوم .

وأوضح الرئيس الإندونيسي أن الحكومة تعمل بصورة وثيقة مع منظمة الصحة العالمية وتتبع بروتكولاتها .