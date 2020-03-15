فيروس كورونا: صلاة بلا مُصلين في الفاتيكان

وكالات:

أعلن الفاتيكان، الأحد، أن كافة صلوات عيد الفصح هذه السنة في ساحة القديس بطرس في الحاضرة الكاثوليكية ستجري بدون مشاركة المُصلين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأعلن المكتب البابوي، في بيان، أنه "على خلفية الوضع الصحي الدولي الطارئ حاليا، ستجري الاحتفالات الليتورجيّة الخاصة بالأسبوع المقدس دون حضور المصلين شخصيا".

وأوضح الفاتيكان أنه "حتى 12 أبريل، كل اللقاءات العامة وصلوات التبشير التي يجريها الحبر الأعظم ستكون متوفرة فقط عبر البث المباشر على موقع أخبار الفاتيكان الرسمي".

كما قال الفاتيكان إن أي قُدّاس سيترأسه البابا فرنسيس بمناسبة عيد القيامة الشهر المقبل سيجري دون جمهور، بسبب كورونا، في خطوة يُعتقد أنه لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، وفق رويترز.

وفي وقت سابق، أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس قرر إقامة صلاة الأحد بالبث المباشر عبر الإنترنت، وذلك على خلفية المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا الجديد.

وفي إيطاليا، بلغت أعداد الوفيات جراء كورونا إلى أكثر من ألف و400 حالة من بين أكثر من 21 ألف إصابة مسجلة.

وتتركز الوفيات والإصابات في لومبارديا (شمال) تليها منطقة إيميليا رومانيا (شمال وسط) في حين بقيت 5 مناطق إيطالية فقط بمنأى عن تسجيل وفيات ناجمة عن الفيروس.