إغلاق المسجد الأقصى بسبب كورونا

رام الله- (د ب أ):

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الأحد، عن إجراءات احترازية في المسجد الأقصى في المدينة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وصرح مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، في بيان، بأن دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف الكسواني أن جميع الصلوات ستقام في ساحات المسجد الأقصى وجميع الأبواب ستبقى مفتوحة أمام المصلين.

كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أصدرت أمس السبت قرارا بحصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر الأراضي الفلسطينية حتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.

وسجلت الضفة الغربية 38 إصابة بكورونا بواقع 37 حالة في بيت لحم وواحدة في طولكرم، فيما لم تسجل أي إصابات بالوباء في شرق القدس أو قطاع غزة.