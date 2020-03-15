إيران ترجئ جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية

طهران- (د ب أ):

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، إرجاء جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المُستجد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي القول إن المجلس وافق على إقامة جولة الإعادة في الانتخابات في 11 من سبتمبر. وكان من المقرر إجراء هذه الجولة في أبريل المقبل.

وأوضح أن القرار جاء بناء على طلب من وزير الداخلية "بسبب ظروف البلاد وتفشي فيروس كورونا".

وأعلنت إيران أمس ارتفاع عدد الوفيات بها من جراء الفيروس إلى 611 حالة وفاة، بينما تقترب الإصابات من 13 ألفا.