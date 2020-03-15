أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق الدارسة الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة

إيران ترجئ جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية

11:17 ص الأحد 15 مارس 2020
إيران ترجئ جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية

السلطات الإيرانية

طهران- (د ب أ):

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، إرجاء جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المُستجد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي القول إن المجلس وافق على إقامة جولة الإعادة في الانتخابات في 11 من سبتمبر. وكان من المقرر إجراء هذه الجولة في أبريل المقبل.

وأوضح أن القرار جاء بناء على طلب من وزير الداخلية "بسبب ظروف البلاد وتفشي فيروس كورونا".

وأعلنت إيران أمس ارتفاع عدد الوفيات بها من جراء الفيروس إلى 611 حالة وفاة، بينما تقترب الإصابات من 13 ألفا.

السلطات الإيرانية طهران إيران

الخبر التالى:

إغلاق المسجد الأقصى بسبب كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسبوع وينتهي الشتاء.. الأرصاد: تخفيف الملابس ممنوع