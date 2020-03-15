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أستراليا تفرض العزل الذاتي 14 يوماً على جميع القادمين إليها

06:38 ص الأحد 15 مارس 2020
أستراليا تفرض العزل الذاتي 14 يوماً على جميع القادمين إليها

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

كانبرا - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد أن كل شخص يصل إلى أستراليا سيتعين عليه أن يخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا كجزء من إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال موريسون فى مؤتمر صحفى فى سيدنى اليوم الأحد إن بلاده ستفرض عزلا ذاتيا على جميع الوافدين إلى أستراليا اعتبارا من منتصف ليل الأحد/الاثنين .

وأعلنت الحكومة أيضًا حظرا على رسو السفن السياحية في الموانئ الأسترالية بشكل مبدئي لمدة 30 يومًا وتم فرض "إجراءات للمسافة الاجتماعية"، والتي تنصح الناس بالحفاظ على مسافة 5ر1 متر فيما بينهما .

وأعلنت أستراليا عن تسجيل أكثر من 280 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كرونا (كوفيد-19)، من بينهم ثلاث حالات وفاة.

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