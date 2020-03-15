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تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ولاية فيرجينيا الأمريكية

01:14 ص الأحد 15 مارس 2020
تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ولاية فيرجينيا الأمريكية

أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ولاية فيرجينيا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت ولاية فيرجينيا الأمريكية، السبت، تسجيل أول حالو وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك قناة "سكاي تيوز" الإخبارية، دون التطرق لتفاصل أخرى.

وكانت السلطات الصحية في ولاية فرجينيا الأمريكية قد أعلنت -في وقت سابق- ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 11 حالة.

كما أعلنت مؤسسة سميثسونيان الثقافية الأمريكية إغلاق حديقة الحيوان والمتاحف في العاصمة واشنطن وفي مدينة نيويورك بشكل موقت أمام الجمهور.

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حالات وفاة فيروس كورونا فيرجينيا

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