برلمان رومانيا يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا

رومانيا - (أ ش أ)

وافق برلمان رومانيا، اليوم السبت، على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة لودوفيتش أوربان، وهي ذات الحكومة التي فقدت الثقة في الشهر الماضي.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن حكومة أوربان حظيت بتأييد 286 من أعضاء البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ)، فيما صوت 23 عضوًا ضدها .

وصرح مارسل سيولاكو زعيم حزب المعارضة الرئيسي "الديمقراطيون الاجتماعي" بأن أعضاء الحزب صوتوا لصالح الحكومة الجديدة على الرغم من أن رئيسها أوربان لا يستحق التأييد لأن الشعب الروماني في حاجة إلى حكومة فاعلة وقادرة على مواجهة فيروس كورونا المستجد بشكل سريع.

تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى رومانيا بلغت 109 حالات .

وكانت ذات الحكومة الرومانية برئاسة اوربان قد فقدت ثقة البرلمان في الخامس من شهر فبراير الماضي.