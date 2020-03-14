رئيس حكومة بافاريا يطالب بتعزيز مشاركة الجيش في مكافحة كورونا

برلين- (د ب أ):

طالب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، بتعزيز مشاركة الجيش الألماني في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" علينا أن نفكر في إشراك الجيش بصورة أقوى، إذ يجب على الجيش أن يشارك في المساعدة بما يملك من أطقم تمريض وأطباء ومختبرات وطاقات استيعابية في مستشفياته".

وأضاف السياسي المحافظ:" هذا أمر ضروري في ضوء هذه الأزمة".

يذكر أن الجيش الألماني يقدم المساعدة بالفعل لدوائر وبلديات.

وقال متحدث باسم الجيش لصحيفة "راينيشه بوست" إن الجيش " يدعم في الوقت الراهن السلطات الصحية المدنية في مكافحة فيروس كورونا في إطار المساعدة بين الهيئات".

وأضاف المتحدث أن المساعدات تتعلق " بشكل محوري بتوفير قدرات مختبرية ومعدات حماية طبية مثل الأقنعة والمعاطف بالإضافة إلى دعم الأطقم الطبية المتخصصة".

وتابع المتحدث أن كل طلب مساعدة من الهيئات المدنية يتم تحويله والبت فيه عن طريق مراكز القيادة المحلية إلى قيادة المهام الإقليمية للجيش في العاصمة برلين.

كانت ماري-انجيس شتراك-تسيمرمان، السياسية المختصة بشؤون الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر، طالبت باستغلال القدرات المتاحة لدرء الضرر عن السكان، وقالت إن الجيش يمتلك أطقم وتقنيات وطاقات ممتازة في القطاع الطبي، ولابد من الاستفادة منها.

كما دعا زودر إلى خفض الضرائب، وقال إن "خفض الضرائب ميزته أن تأثيره فوري... خفض الضرائب على الكهرباء إلى النصف سيكون خطوة صائبة".