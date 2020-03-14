مسؤولون بولنديون لايستبعدون تأجيل الانتخابات الرئاسية جراء كورونا

وارسو- (د ب أ):

أعلن مسؤولون حكوميون في بولندا اليوم السبت أن البلاد لا تفكر في الوقت الحالي في تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من مايو ولكن الوضع المتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد غير مستقر ولا يمكن استبعاد مثل تلك الاحتمالية.

وقال نائب وزير الداخلية بافل شفرناكر لمحطة (أر إم إف إف إم) الإذاعية: "لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن ولكن هذا لا يعني إمكانية استبعاده".

وأضاف: "الانتخابات ستجرى بعد شهرين. الأيام المقبلة سوف تكون حاسمة".

وقال المسؤول: "لا يفكر أحد في الانتخابات الرئاسية. الجميع يفكرون في كيفية وقف الجائحة".

وقال الناطق باسم الحكومة بيوتر مولر اليوم السبت إنه في الوقت الحالي لا يوجد سبب رسمي لتأجيل الانتخابات.

ووفقا للقانون البولندي، يجب إعلان حالة الطوارئ أو حالة كارثة طبيعية لتأجيل الانتخابات.

ولاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت بولندا إعادة تطبيق الضوابط على الحدود مع دول منطقة شنجن وحظر دخول الأجانب. وأغلقت أيضا متاجر بعينها في مراكز التسوق وحظر التجمع لأكثر من 50 شخصا.

وسوف يتم تعليق حركة السفر الجوية والسكك الحديدية للركاب الدوليين مدة 14 يوما بدءا من الأحد. وجرى إغلاق المدارس والجامعات بالفعل.

وسجلت بولندا حالتي وفاة جراء الفيروس و48 حالة إصابة مؤكدة.