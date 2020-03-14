ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في اسبانيا إلى 5753

مدريد- (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة الأسبانية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في أسبانيا قفزت إلى 5753 اليوم السبت من 4231 مساء أمس الجمعة.

وارتفعت حالات الوفاة إلى 136 من 121 ، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

تأتي الزيادة فيما من المقرر أن تعلن الحكومة حالة طوارئ في وقت لاحق اليوم.

وسيعلن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز عن إجراءات جديدة في خطابه في الساعة الثانية مساء في مدريد بالتوقيت المحلى.