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مجلس الاتحاد الروسي يحظر على أعضائه مغادرة البلاد بسبب كورونا

10:51 ص السبت 14 مارس 2020
مجلس الاتحاد الروسي يحظر على أعضائه مغادرة البلاد بسبب كورونا

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو

وكالات:

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، عن فرض حظر على أي رحلات خارجية لأعضاء المجلس في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وصرحت ماتفيينكو للصحفيين اليوم السبت، بأن الحظر الجديد يقضي بمنع أعضاء مجلس الاتحاد من مغادرة البلاد إلا في حالات استثنائية، مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحالات يتعين على البرلمانيين التقدم إليها بطلب رسمي للحصول على موافقتها.

كما أكدت ماتفيينكو فرض حظر على زيارات الوفود الأجنبية من الدول التي تمر بظروف سيئة بسبب تفشي كورونا في أراضيها، بالإضافة إلى فرض قيود إضافية على منح تأشيرات لدخول مقر مجلس الاتحاد في موسكو، مشيرة إلى أن الغرفة العليا للبرلمان الروسي صادقت على هذه الإجراءات أمس.

ولفتت رئيسة مجلس الاتحاد إلى غياب أي سبب للذعر، مشددة على أن السلطات الروسية تقدم كافة المعلومات عن مساعي مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، وتتخذ إجراءات "كافية وفعالة" لمحاربة الوباء.

في الوقت نفسه، دعت ماتفيينكو المواطنين إلى عدم التقليل من خطورة الفيروس الجديد الذي بدأ بالتفشي أواخر ديسمبر من مدينة ووهان الصينية، وسجلت في روسيا حتى الآن 45 حالة إصابة به.

فالينتينا ماتفيينكو مجلس الاتحاد الروسي فيروس كورونا

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