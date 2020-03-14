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الجزائر: تسجيل ثالث وفاة بفيروس كورونا

10:37 ص السبت 14 مارس 2020
الجزائر: تسجيل ثالث وفاة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الجزائرية

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) بولاية البليدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى ثلاث حالات.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 37 حالة.

وكانت شركة الطيران الجزائرية أعلنت أمس الجمعة إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من بعد غد الاثنين تزامنا مع تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد مصدرها فرنسا وإيطاليا .

وزارة الصحة الجزائرية حالات وفاة فيروس كورونا الجزائر

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