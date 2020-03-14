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الجيش الأمريكي يوقف الرحلات الداخلية بعد تفشي فيروس كورونا

06:53 ص السبت 14 مارس 2020
الجيش الأمريكي يوقف الرحلات الداخلية بعد تفشي فيروس كورونا

الجيش الأمريكي يوقف الرحلات الداخلية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنها ستوقف كل الرحلات الداخلية لعناصر الجيش اعتبارًا من 16 مارس وحتى 11 مايو.

وقال بيان للبنتاجون إن القيود، التي وافق عليها نائب وزير الدفاع ديفيد نوركيست ستنطبق على "أفراد الخدمة والمدنيين العاملين بالوزارة وعائلاتهم المرتبطين بمنشآت وزارة الدفاع ومرافقها والمناطق المحيطة داخل الولايات المتحدة وأراضيها".

وأوضح البيان، أن "القيود ستوقف كل الرحلات الداخلية، بما في ذلك التغيير الدائم للتمركز والواجبات المؤقتة"، مضيفا "يمكن منح استثناءات للسفر للحالات الضرورية عندما يكون السفر مرتبطا بمهام، لأسباب إنسانية أو بسبب أزمة شديدة".

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