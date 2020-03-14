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الحظر الأمريكي على الرحلات القادمة من أوروبا يدخل حيز التنفيذ

04:05 ص السبت 14 مارس 2020
الحظر الأمريكي على الرحلات القادمة من أوروبا يدخل حيز التنفيذ

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

يدخل الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على معظم الرحلات القادمة من أوروبا حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي (0400 من صباح السبت بتوقيت جرينتش)

وتنطبق القيود على السفر على معظم الرعايا الأجانب الذين كانوا موجودين داخل منطقة شينجن- والتي تضم 26 دولة أوروبية- خلال الأيام الـ14 السابقة لمحاولة دخولهم الولايات المتحدة.

كما تشمل القيود إعفاءات مهمة للمواطنين الأمريكيين أو السكان، وبعض حاملي التأشيرات والعديد من الأشخاص الذي يرتبطون بصلات أسرية بمواطنين أمريكيين أو أي من المقيمين في الولايات المتحدة.

ولا يشمل الحظر الأشخاص القادمين من بريطانيا، وهي ليست عضوا في منطقة شينجن.

دونالد ترامب أوروبا رحلات جوية

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