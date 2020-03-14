إلغاء مراسم إحياء ذكرى هجوم كرايستشيرش بنيوزيلندا بسبب كورونا

ولنجتون - (د ب أ):

قررت نيوزيلندا إلغاء مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم الدموي الذي وقع العام الماضي، ونفذه متطرف أبيض على مسجدين في مدينة كرايستشيرش والتي كانت مقررة غدا الأحد بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، في بيان اليوم السبت "هذا قرار عملي، نشعر بالحزن لإلغاء المراسم، ولكن مع إحياء ذكرى تلك المأساة الفظيعة، لا يجب أن نخاطر بإحداث أذى إضافي".

وفي 15 مارس 2019، فتح مسلح النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش مما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 48 آخرين.

وتابعت أردرن "لقد أصبح يوم 15 مارس فرصة لكل نيوزيلندي لكي يتدبر بطريقته الخاصة في الأحداث التي وقعت قبل عام".

وأضافت " أشجع كل شخص على أخذ الوقت يوم الأحد لتذكر وإعادة تأكيد الالتزام بقيم الاندماج والحب التي ظهرت بوضوح تام في العام الماضي".​