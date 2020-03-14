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الفلبين تؤكد عدم إصابة الرئيس دوتيرتي بفيروس كورونا

02:16 ص السبت 14 مارس 2020
الفلبين تؤكد عدم إصابة الرئيس دوتيرتي بفيروس كورونا

رودريجو دوتيرتي

مانيلا - (د ب أ):

أثبت فحص طبي عدم إصابة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بفيروس كورونا، حسبما قال السيناتور كريستوفر جو حليف دوتيرتي ومساعده السابق.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن جو، الذي أثبت فحص عدم إصابته بالفيروس أيضا، قوله إنه هو والرئيس بخير وبصحة جيدة.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الفلبينية قولها في وقت متأخر من مساء الجمعة إن كبار المسؤولين في الفلبين، ومن بينهم محافظ البنك المركزي ووزير المالية، في حجر صحي مع ارتفاع عدد الإصابات في البلاد. وأوضحت أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 64 حالة.

وكان دوتيرتي قد أعلن فرض حجر صحي مجتمعي في كامل منطقة مانيلا التي تضم 16 مدينة، وبلدية واحدة، ويبلغ مجموع سكانها نحو 13 مليون نسمة.

رودريجو دوتيرتي فيروس كورونا كريستوفر جو الفلبين

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