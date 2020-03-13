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واشنطن تستدعي السفير الصيني بعد اتهام بكين لأمريكا بنشر كورونا

08:13 م الجمعة 13 مارس 2020
واشنطن تستدعي السفير الصيني بعد اتهام بكين لأمريكا بنشر كورونا

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات:

استدعت وزارة الخارجية الأمريكية، السفير الصيني في واشنطن، تسوي تيانكاي، بسبب تصريحات بلاده بشأن نقل الجيش الأمريكي فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "الحدث".

قال المتحدث باسم الحكومة الصينية، تشاو لي جيان إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية.

وكتب على موقع "تويتر"، اليوم الخميس "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان. تحلوا بالشفافية! اعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن فيروس كورونا الجديد، الذي مازال يتفشى في مختلف أنحاء العالم، بات "وباء عالميا"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء 3 مرات.

ووفقا للإحصائيات الأخيرة، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مختلف أنحاء العالم إلى أكثر من 126 ألف حالة، بينما زاد عدد الوفيات على 4600 حالة.

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