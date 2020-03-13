ميركل تعلن المواجهة الشاملة للفيروس على جميع المستويات

برلين - (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواجهة أزمة فيروس كورونا من خلال دعم الاقتصاد ودعم المجتمع على جميع الصعد.

وقالت ميركل اليوم الجمعة في برلين: "نحن في الحكومة الألمانية وكذلك حكومات الولايات والبرلمان الألماني على استعداد لعمل كل شيء ضروري، وعمل كل ما تحتاجه ألمانيا لاجتياز هذه الأزمة بصورة طيبة ما أمكن".

وأوضحت ميركل أن قرار وقف العملية التعليمية بالمدارس في جميع أنحاء ألمانيا والإعلان عن منح قروض شاملة للشركات وصرف أموال لصالح العمل المؤقت هي إجراءات واسعة المدى.

وأضافت ميركل أن الأزمة شاملة: " إنها أزمة نكون معها خبرات جديدة"، وهي تذكر بالأزمة الاقتصادية والمالية في 2008 /2009، "ولكن هنا لدينا عدو- إذا سمح لي أن أصفه بأنه فيروس لا نعرفه - ، ولا نعرف كيف يمكننا مقاومته، لا من خلال التطعيمات ولا من خلال العقاقير الطبية ولذلك يتعين علينا أن نعمل بأقصى ما نستطيع العمل به".

وقالت ميركل إنها تتمنى أن يظهر جميع المواطنين تضامنهم "من خلال أخذ مسافة أبعد بينهم وبين الآخرين"، فهذا "فيما يبدو أمر متناقض".

وأوضحت ميركل أن مساعدة الضعفاء والطاعنين في السن وأصحاب الأمراض المزمنة يتم بأفضل صورة "عندما يتم تحاشي اللقاءات الاجتماعية بقدر الإمكان".