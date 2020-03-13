أنقرة: تركيا وروسيا تتفقان على تفاصيل الهدنة في إدلب

اسطنبول - (د ب أ):

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة إن تركيا وروسيا اللتين تدعمان طرفين متعارضين في الحرب الأهلية في سورية، اتفقتا على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سورية وسوف تبدآن دوريات مشتركة على طول طريق دولي رئيسي.

وذكر أكار في أنقرة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن تركيا وروسيا سوف تقيمان"مراكز تنسيق مشتركة"، من أجل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب المحاصرة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد وافقا الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار في إدلب، ووافقا على مراقبة ممر آمن على طول الطريق الدولي "إم فور"، من بين إجراءات أخرى.

وكان هناك وفد عسكري روسي في أنقرة هذا الأسبوع للتنسيق على الإجراءات المزمعة.

وقال أكار إن الدوريات المشتركة ستبدأ في 15 مارس الجاري.