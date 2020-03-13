إيطاليا تسجل أكبر عدد وفيات في يوم منذ انتشار كورونا في العالم

إيطاليا تسجل أكبر عدد وفيات في يوم واحد

وكالات:

سجلت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، 250 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وذكر مصدران مطلعان اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا، أشد أقاليم البلاد تضررا بالفيروس، ارتفع من 744 إلى 890 شخصا في يوم واحد.

وأضاف المصدران، في تصريحات لوكالة رويترز، أن عدد حالات الإصابة الجديدة في الإقليم الذي يضم مدينة ميلانو العاصمة المالية للبلاد ارتفع بواقع 1095 حالة لكنهما أوضحا أن 569 عينة لم تخضع للفحص بعد.

وتعلن السلطات في وقت لاحق اليوم أحدث أرقام الوفيات على مستوى البلاد. وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا 1016 شخصا حتى أمس الخميس.