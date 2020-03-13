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إغلاق برج إيفل في باريس بسبب كورونا

07:37 م الجمعة 13 مارس 2020
إغلاق برج إيفل في باريس بسبب كورونا

برج إيفل

وكالات:

قررت السلطات الفرنسية إغلاق برج إيفل في باريس، حتى إشعار آخر، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلنت السلطات الفرنسية، إغلاق أبواب متحف اللوفر في باريس حتى إشعار آخر، لتجنب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الجمعة، حظر التجمعات لأكثر من مئة شخص؛ في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد .

ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخباري، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

برج إيفل السلطات الفرنسية فيروس كورونا فرنسا

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