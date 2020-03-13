ماكرون: اجتماع طارئ لمجموعة السبع لبحث إجراءات مكافحة كورونا

باريس - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة له تويتر اليوم الجمعة إنه اتفق خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد قمة "استثنائية" لزعماء مجموعة السبع الكبرى عبر دائرة تليفزيونية مغلقة يوم الاثنين المقبل.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ماكرون قوله إننا "سننسق الجهود البحثية بشأن توفير مصل، وعلاج، والعمل على تحقيق رد فعل اقتصادي ومالي".

واقترح ماكرون في مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء منسق لتعزيز الرقابة على الحدود حول منطقة شنجين، وربما أيضا يشمل حدود الاتحاد الأوروبي، حسبما قال مسؤول فرنسي.

وكانت فرنسا وإيطاليا ودولتان اخريان على الأقل قد طلبت من المفوضية تقديم مناقصة مشتركة لشراء أجهزة تنفس صناعي.