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الكويت تنفي فرض حظر التجول بالبلاد

01:19 م الجمعة 13 مارس 2020
الكويت تنفي فرض حظر التجول بالبلاد

الكويت

الكويت - أ ش أ

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، مجددا، ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المزرم - في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة - أن قرارات الحكومة الكويتية تعلن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام.

ودعا رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية المواطنين والمقيمين، إلى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية، بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها.

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