"سكاي نيوز": إصابة سائق في مترو لندن بفيروس "كورونا"

لندن - أ ش أ

أفادت قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، بأن نتيجة تحاليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لسائق في مترو لندن جاءت إيجابية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة "إن إتش إس"، قد أعلنت أمس، وفاة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الفيروس الوبائي في البلاد إلى 10 أشخاص، حيث لفتت الهيئة إلى أن هناك 590 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس تم تسجيلها في جميع أنحاء البلاد.