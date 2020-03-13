الفلبين تعتزم اعتقال مخالفي قيود السفر للحد من انتشار كورونا

مانيلا - (د ب أ):

حذرت الشرطة الفلبينية اليوم الجمعة من أنها تعتزم اعتقال أي شخص يخالف قيود السفر والقيود الأخرى على الأنشطة الاجتماعية في إطار قرار الإغلاق المفروض على العاصمة مانيلا، في محاولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويستعد الآلاف من ضباط الشرطة للانتشار في نقاط مراقبة حول مانيلا لمنع السفر غير الضروري من وإلى مناطق تشمل 16 مدينة فضلا عن دائرة محلية واحدة، يقطنها قرابة 14 مليون نسمة.

وقال البريجادير جنرال ديبولد سيناس، قائد الشرطة في إقليم العاصمة: "سيتم اعتقال المخالفين... ما الذي يمكن أن نفعله بخلاف ذلك؟ هل نجرى معهم حوارا؟".

وأضاف: "بمجرد أن تكون هناك ضوابط، سيتم توجيه اتهامات إلى من يخالفها".

ودعا الوزير بالحكومة كارلو نوجراليس المواطنين إلى عدم الشعور بالذعر بسبب الإغلاق، مؤكدا أن تدفق البضائع إلى العاصمة لن يتأثر.

وأضاف: "الحكومة لن تمنعنا من الذهاب إلى أعمالنا، ولكن لابد أن نستوعب أن الأمور لا يمكن أن تسير كسابق عهدها، إذا كنا نأمل في التغلب على هذا التهديد للصحة العامة".