كورونا.. بلجيكا تغلق المدارس والمقاهي والمطاعم

وكالات:

أمرت الحكومة البلجيكية بإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، وذلك بعد قرارات من فرنسا ودول أوروبية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها.

وقالت صوفي ويلميس، رئيسة حكومة تصريف الأعمال في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن الإجراءات تسري اعتبارا من منتصف ليل يوم الجمعة بتوقيت وسط أوروبا وحتى 3 أبريل.

وأضافت أن الصيدليات والمتاجر ستظل مفتوحة، بينما ستكون المتاجر الأخرى ملزمة بالإغلاق في العطلات الأسبوعية.

وتابعت "نريد أن نتجنب الوضع الإيطالي ونتفادى إغلاق المناطق".

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم 130 ألف حالة بحلول صباح اليوم الجمعة، فيما قارب عدد الوفيات الـ 5 آلاف.