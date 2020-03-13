الخطوط العراقية توقف الرحلات مع الهند ولبنان والأردن

بغداد - (د ب أ)

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية اليوم الخميس إيقاف رحلاتها مع الهند ولبنان والأردن، وايضا الرحلات الداخلية عبر مطاري السليمانية وأربيل بإقليم كردستان، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وذكر بيان لشركة الخطوط الجوية العراقية أن الشركة قررت "إيقاف رحلاتها المباشرة من العراق إلى الهند ولمدة شهر ابتداء من يوم غد الجمعة، بناء على طلب من السلطات الهندية بسبب تداعيات فيروس كورونا وتستثنى من هذا الإجراء رحلات العودة لإجلاء العراقيين المتواجدين على الأراضي الهندية، وايقاف رحلاتها المباشرة مع لبنان واقتصار الرحلات على العودة حصرا لغاية يوم الاثنين المقبل كآخر موعد لعودة العراقيين المتواجدين على الأراضي اللبنانية".

وأوضح البيان: "كما قررت إيقاف الرحلات المباشرة بين العراق والأردن من محطتي البصرة والسليمانية إلى محطة عمان مع الإبقاء على الرحلات المباشرة للقطاعات بغداد وأربيل بصورة مستمرة إلى محطة عمان وإيقاف الرحلات بشكل مؤقت من وإلى مطاري السليمانية وأربيل ابتداءً من يوم الأحد المقبل".