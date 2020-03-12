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اتفاق بين الجزائر والمغرب على وقف الرحلات الجوية بسبب كورونا

11:36 م الخميس 12 مارس 2020
اتفاق بين الجزائر والمغرب على وقف الرحلات الجوية بسبب كورونا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ)

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم /الخميس/ وقف الرحلات الجوية بين الجزائر والمغرب بناء على اتفاق مشترك مع المملكة المغربية وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية "تقرر مساء اليوم باتفاق مشترك بين الحكومتين الجزائرية والمغربية وقف الرحلات الجوية بين البلدية كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا".

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عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الجزائر المغرب فيروس كورونا

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