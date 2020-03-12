اتفاق بين الجزائر والمغرب على وقف الرحلات الجوية بسبب كورونا

الجزائر - (أ ش أ)

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم /الخميس/ وقف الرحلات الجوية بين الجزائر والمغرب بناء على اتفاق مشترك مع المملكة المغربية وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية "تقرر مساء اليوم باتفاق مشترك بين الحكومتين الجزائرية والمغربية وقف الرحلات الجوية بين البلدية كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا".