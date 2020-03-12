رئيس البرازيل خضع لفحوصات كورونا ولا تبدو عليه أعراض الإصابة

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

قال إدواردو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الخميس ، إن والده خضع لفحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ولكن لم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن.

وقال بولسونارو الابن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن والده خضع لفحوصات كورونا "ونحن في انتظار النتائج. ومع ذلك، لم تظهر عليه أية أعراض للمرض".

يشار إلى أن نتائج الفحوص التي جرت لوزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن، جاءت إيجابية بعد حضوره اجتماعا رسميا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم السبت الماضي. وتم وضع بولسونارو وأعضاء الوفد المرافق له قيد الملاحظة لدى عودتهم.